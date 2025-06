Reprodução Instagram @Tati @Lexa Tati Machado e Lexa

Lexa, de 30 anos, e Tati Machado, de 33, usaram as redes sociais no último domingo (29) para compartilhar um álbum de fotos com os milhares de fãs que acompanham elas no Instagram.



As famosas estão viajando juntas pelo Amazonas. "Eu vejo você", escreveu Tati na legenda da postagem, que ultrapassou a marca de 500 mil curtidas. Lexa respondeu: "Te amo e estarei aqui para tudo! Quando eu olho para você, me enxergo também. Eu vejo você para sempre".





Nos comentários da publicação, famosos da classe artística rasgaram elogios. "Curando nas águas do rio, todo o amor que houver nessa vida pra vocês", disse Gaby Amarantos. "Que foto linda! todo meu carinho pra vocês duas queridas", pontuou Regina Casé.

"Feliz que deu certo e que vocês escolheram a nossa terra como lugar de cura. Que as águas do nosso riozão ofereçam muita paz e energia boa para vocês… Aproveitem" , escreveu a manauara Vivian Amorim, vice-campeã do "BBB 17".

Relembre

Tati Machado e Lexa vivenciaram dramas parecidos recentemente. A cantora estava à espera de Sofia, fruto da relação com Ricardo Vianna; a bebê morreu três dias depois de um parto prematuro, em fevereiro deste ano.

Já Tati, conhecida pela atuação em programas da Globo, como "Encontro com Patrícia Poeta" e "Mais Você", perdeu Rael na 33ª semana de gestação. O bebê era fruto do casamento com Bruno Monteiro.