Reprodução Instagram @ozzyosbourne Ozzy Osbourne

Tom Morello fez revelações surpreendentes sobre Ozzy Osbourne, que morreu aos 76 anos em julho deste ano. Segundo ele, que era amigo próximo do cantor e compositor, o astro parecia saber da própria morte no show de despedida.

A última apresentação do artista foi no dia 5 de julho, em Birmingham, na Inglaterra. Em entrevista à rádio Q101 de Chicago, Morello relembrou os últimos momentos de Osbourne, além de detalhar os bastidores do evento.





"O fato de ele ter sobrevivido para tocar e sentir esse amor e para mais uma vez... Sabe, para fazer 'Paranoid'; para tocar 'Crazy Train'. Se você precisa ir — quer dizer, eu queria que o Ozzy vivesse mais 30 anos — mas se você precisa ir embora, realmente parecia que ele sabia. Ele estava frágil há um tempo", começou.

"Naquele dia, um milhão de coisas poderiam ter dado errado, e talvez umas três deram. Mas foi um momento espiritualmente grandioso para todos os fãs de rock and roll. Ozzy e o Sabbath não poderiam ser mais importantes para mim, pessoalmente, como fã e como artista", completou.

“Eu me esforcei para fazer um ótimo show para os fãs e para eles”, pontuou. Aproximadamente 40 mil pessoas se reuniram no estádio em que ocorreu o último show de Ozzy. "Osbourne viveu um estilo de vida bastante extremo por muito tempo", enfatizou Tom.

Ozzy Osbourne morreu aos 76 anos no dia 22 de julho. Fãs, amigos e familiares se despediram do músico em uma cerimônia aberta ao público no dia 30 do mesmo mês, em Birmingham, na Inglaterra. Um cortejo que passou pelas ruas marcantes para o cantor também foi realizado.

Duas semanas depois do falecimento, a causa da morte foi revelada. De acordo com o New York Times, o pioneiro do heavy metal morreu após sofrer uma “parada cardíaca fora do hospital" e ter “infarto agudo do miocárdio".