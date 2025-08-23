Reprodução Instagram Diego Borella/ Netflix Diego Borella era diretor-assistente de "Emily in Paris", protagonizada por Lilly Collins

Diego Borella, diretor-assistente de "Emily in Paris", uma das séries de maior sucesso da Netflix, morreu durante as gravações do célebre seriado da gigante do streaming. As informações são do jornal italiano La Repubblica.

Segundo a publicação, a equipe se preparava para as gravações do desfecho da quinta temporada, cuja estreia está prevista para dezembro deste ano na plataforma. Foi em meio às filmagens que o profissional teria morrido.





As cenas eram gravas no hotel Danieli, em Veneza. Diego teve uma parada cardíaca. Alguns funcionários do set de filmagem tentaram reanimá-lo, mas o diretor-assistente não resistiu e acabou falecendo.

Ainda de acordo com o veículo, as gravações da série foram suspensas e uma previsão de retorno não foi informada. Um comunicado obtido pelo jornal Telegraph trazia algumas declarações do Serviço de Saúde de Veneza.

“Nossa ambulância chegou às 18h42 (da noite de quinta-feira). Os médicos tentaram ressuscitá-lo. Mas, no final, todos os esforços foram infrutíferos. Por volta das 19h30, ele foi declarado morto", dizia a instituição.

Borella tinha 47 anos e colecionava trabalhos no cinema, na literatura e nas artes visuais. Recentemente, vinha se dedicando à escrita de contos de fadas, além de outros tipos de histórias destinados ao público infantojuvenil.

Até a publicação deste texto, a Netflix não havia se pronunciado publicamente sobre a morte do diretor-assistente. Com estreia prevista para 18 de dezembro, a 5ª temporada de "Emily em Paris" é protagonizada por Lily Collins como Emily Cooper.