Reprodução YouTube - @DiaTV Paola Carosella no "De Frente com Blogueirinha"

Paola Carosella, de 52 anos, usou as redes sociais neste sábado (23) para romper o silêncio em relação ao episódio polêmico protagonizado por ela e Blogueirinha. A ex-jurada do "MasterChef Brasil" ainda aproveitou a ocasião para defender a filha.



"No episódio de segunda feira [18], no podcast do Dia TV, eu sabia que estava fazendo parte de um programa que tem o deboche como tempero, sabia que íamos ser irônicas. Aliás, a ironia é uma ferramenta que eu conheço bem. Debochei de mim mesma e do universo dos memes e fofocas que me cercam", disse.





"O que eu nunca ia imaginar era que uma fala minha sobre os gostos musicais da minha filha (criança) teria os desdobramentos que teve. Não por uma pessoa, mas por milhares de adultos, que nem por um segundo pensaram quais poderiam ser as consequências disso. Pior ainda, muitos nem sabem que isso é crime", acrescentou a apresentadora.

Em seguida, Carosella reafirmou a necessidade de que a filha fosse resguardada das especulações as quais foi alvo. "A vida coletiva exige responsabilidade e coerência. Exige respeitar a lei, cuidar dos mais vulneráveis, proteger os princípios básicos de liberdade de todos.

Lá fora, e aqui dentro, as nossas escolhas definem o tipo de sociedade que podemos e queremos ser. Limite não é censura. Liberdade não é libertinagem", assegurou.

"No mais, sempre vou ter brilho nos olhos e sentir orgulho ao falar da minha filha. Uma menina inteligente, sensível e doce, e, caso não tenha ficado claro, com um excelente gosto musical. Um belíssimo final de semana para vocês. Com amor", pontuou a cozinheira.

Limites do humor

Ao longo do pronunciamento, Paola também refletiu sobre as fronteiras que piadas não podem ultrapassar, discutindo ainda sobre outros aspectos, como liberdade de expressão e o convívio social.

"Há tempos sinto que o grande monstro que nos assombra como sociedade é a luta que travamos entre a nossa vontade de ser e fazer livremente e os limites que devemos respeitar para vivermos em sociedade. Lutamos pela liberdade de expressão, mas não conseguimos ainda, como sociedade, chegar a um consenso sobre quais são os limites dela", refletiu.

"O humor e a ironia, quando bem usados, são libertadores. Podem traduzir dores profundas em sentimentos mais permeáveis. Sim, o humor é um bálsamo imprescindível para a vida, mas quais são os limites do humor? Há quem defenda que não tem, que humor é ficção e que na ficção, tudo pode. E outra vez, não chegamos a consenso", comparou a cozinheira.

Entenda

Após a entrevista de Paola Carosella no "De Frente com Blogueirinha", a apresentadora da atração gravou um vídeo em tom cômico sobre o gosto musical da filha da cozinheira, um dos tópicos comentados no programa. Alguns internautas começaram a especular sobre a sexualidade da adolescente de 13 anos, já que as artistas escutadas por ela, Chappell Roan e Billie Eilish, são da comunidade LGBTQIAPN+.