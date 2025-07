Reprodução X, antigo Twitter - @historyrock Ozzy Osbourne

O Black Sabbath se despediu oficialmente dos palcos no Reino Unido na noite deste sábado (5), em Birmingham, cidade onde tudo começou — e o fez sob forte comoção.

A cena que ficará para sempre na memória dos fãs: Ozzy Osbourne, aos 76 anos, sentado em um trono no centro do palco, comandando o último show da banda com sua voz inconfundível e presença marcante, mesmo debilitado fisicamente.

Reprodução Instagram Ozzy Osbourne se despede dos fãs





Diagnosticado com problemas na coluna e no sistema nervoso nos últimos anos, Ozzy não pode mais se apresentar em pé por longos períodos. Ainda assim, emocionou o público ao interpretar clássicos como “War Pigs”, “Iron Man” e “Paranoid”.

“Obrigado por tudo. Vocês mudaram minha vida”, declarou Ozzy, com a voz embargada, antes de se despedir sob uma onda de aplausos e celulares acesos.





O espetáculo teve lotação máxima e foi transmitido ao vivo para salas de cinema em diversas cidades britânicas. Fãs relataram momentos de choro, abraços e homenagens espontâneas durante as músicas.

A turnê “The End”, que havia sido interrompida pela pandemia e pelas questões de saúde de Ozzy, teve seu encerramento definitivo com essa apresentação. E não poderia ter sido em outro lugar: Birmingham, berço do heavy metal, onde tudo começou há mais de 50 anos.

O legado do Black Sabbath vai muito além dos palcos. A banda é considerada a criadora do heavy metal, com uma sonoridade que influenciou gerações inteiras de músicos e fãs.

Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Hashtags como #ThankYouSabbath e #OzzyForever chegaram aos trending topics. Artistas como Metallica, Dave Grohl e Slash prestaram homenagens públicas.