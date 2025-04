Tiago Rochetto/Divulgação A cena da crucificação de Jesus na peça Paixão de Cristo.





José Loreto é o responsável por viver Jesus Cristo na “ Paixão de Cristo " do município do Brejo da Madre de Deus, no agreste de Pernambuco. O espétaculo, que é o maior teatro a céu aberto do mundo, começou em 12 de abril e vai até o domingo de Páscoa (20).





Neste ano, a escolha do papel principal foi rodeada de polêmicas. Isso porque o ator havia se caracterizado de diabo durante o desfile das escolas de samba do Carnaval do Rio. Assim assim, a direção da peça optou por mantê-lo.







Outros nomes de destaque também deram vida ao Messias em edições anteriores do tradicional evento, que existe desde 1968. Você lembra quais atores interpretaram Jesus Cristo no espetáculo do interior pernambucano? iG Gente recorda!

Allan Souza Lima - 2024









Klebber Toledo - 2023



Reprodução / Instagram Klebber Toledo viveu o Messias em 2023.





Gabriel Braga Nunes - 2022











































Juliano Cazarré - 2019











































































Renato Góes - 2018









Romulo Arantes Neto - 2017

Divulgação Rômulo Arantes Neto como Jesus Cristo, em 2018.