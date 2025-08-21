Reprodução/Rede Globo Seu legado, marcado por letras ousadas e personalidade única, continua vivo na memória dos fãs.

Nesta quarta-feira, 21 de agosto, completam-se 36 anos da morte de Raul Seixas, um dos maiores ícones do rock brasileiro. Se estivesse vivo, o cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista, nascido em 1945 em Salvador, completaria 80 anos.

Conhecido como o “Maluco Beleza” , ele deixou um legado único, marcado por letras ousadas, postura irreverente e uma personalidade que continua inspirando gerações. Sua obra mescla filosofia, crítica social e um espírito livre, mantendo-se viva na memória e no coração dos fãs.

Raul faleceu em 21 de agosto de 1989, vítima de uma parada cardíaca. Desde criança, demonstrava inclinação artística: escrevia poemas e se interessava por música, mas não era fã do ambiente escolar — chegou a repetir cinco vezes a 2ª série do ginásio. Seu grande sonho era ser escritor, e a música acabou sendo o caminho para expressar suas ideias. Aos 12 anos, compôs “Metamorfose Ambulante”, que mais tarde se tornaria um de seus maiores sucessos.





Em 1972, o destino uniu Raul a Paulo Coelho , depois que o músico leu uma matéria sobre discos voadores assinada pelo escritor. A amizade rendeu parcerias históricas, incluindo o álbum “Gita” (1974), considerado um marco do rock nacional. Juntos, criaram músicas carregadas de simbolismo e rebeldia, que marcaram a contracultura brasileira.

Durante a Ditadura Militar , Raul foi preso e torturado pelo DOPS devido à divulgação da música “Sociedade Alternativa” , que pregava liberdade de pensamento e modos de vida fora dos padrões. Foi expulso do Brasil, vivendo um período de exílio nos Estados Unidos. Ele voltou ao território brasileiro depois do exílio, retomando a carreira e continuando a provocar com suas letras e entrevistas.

Fã declarado de Elvis Presley , Raul dizia ouvir os discos do ídolo até gastar os sulcos. A influência foi tão intensa que inspirou não apenas seu estilo musical, mas também um grupo de amigos, o Elvis Rock Club, famoso por suas confusões pelas ruas de Salvador.

Mais de duas décadas após sua morte, Raul Seixas segue como um símbolo de liberdade artística e autenticidade, lembrado por transformar inquietações pessoais e sociais em música que atravessa o tempo.

Confira cinco músicas mais ouvidas em seu canal oficial no YouTube:



























