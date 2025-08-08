Divulgação/Marcos Hermes Arlindo Cruz sofreu um AVC nessa sexta-feira (17) e está internado em um hospital no Rio de Janeiro

Mestre do samba e ícone da música popular brasileira, Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira (08), aos 66 anos. A informação foi confirmada por sua esposa, Babi Cruz.

Compositor, cantor e instrumentista, ele marcou gerações com canções que exaltam a cultura afro-brasileira, o amor, a favela e a religiosidade, em especial o candomblé e a umbanda.

Mesmo após anos afastado dos palcos devido a complicações de um AVC sofrido em 2017, sua obra continuou ecoando, nas rodas de samba, nas plataformas digitais e no coração dos fãs.

Recentemente, o artista enfrentava um quadro de pneumonia e estava internado no CTI do Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro. Ele era traqueostomizado e seguia em tratamento das sequelas do derrame.

Entre tantas composições marcantes, algumas canções seguem se destacando pelas milhões de visualizações nas plataformas digitais, especialmente no YouTube.

A campeã de acessos é “Meu Lugar”, que ultrapassa 87 milhões de visualizações. A música, que celebra o orgulho das origens e da favela, é considerada por muitos um verdadeiro hino da vida simples e digna.

Em seguida, vêm dois sambas que também acumulam grandes números: “O Bem” e “Meu Poeta”, este último com participação de Zeca Pagodinho.

Ambas emocionam com letras sensíveis e batidas que ecoam a tradição do samba carioca, cada uma com 32 milhões de visualizações.

Outro destaque é “Iansã”, parceria do projeto 2 Arlindos, que traz elementos da religiosidade afro-brasileira em uma melodia envolvente. A canção tem 9,8 milhões de visualizações.

"Meu Nome é Favela” também tem lugar de destaque, com 8,7 milhões de visualizações, exaltando a força da periferia com orgulho e identidade.

A lista ainda traz a parceria com Caetano Veloso em “Trilha do Amor”, com 5,3 milhões, e a versão original de “O Bem”, que soma 5,2 milhões de acessos.

As 7 músicas mais ouvidas de Arlindo Cruz no YouTube:

Meu Lugar – 87 milhões de visualizações

O Bem – 32 milhões

Meu Poeta (ft. Zeca Pagodinho) – 32 milhões

2 Arlindos – Iansã – 9,8 milhões

Meu Nome é Favela – 8,7 milhões

Trilha do Amor (ft. Caetano Veloso) – 5,3 milhões

O Bem (versão original) – 5,2 milhões



