Globo/Léo Rosario Ney Matogrosso

Ney Matogrosso completa 84 anos nesta sexta-feira (01). O cantor, dançarino, compositor, ator, intérprete e diretor brasileiro é dono de uma autenticidade que marcou a música brasileira que permeia gerações.

O artista nasceu na cidade de Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, e teve sua trajetória apresentada recentemente no filme “Homem com H” , cinebiografia estrelada por Jesuíta Barbosa, que já levou mais de 700 mil espectadores aos cinemas. Na Netflix, o filme alcançou o primeiro lugar na plataforma, e chegou a ter 3,1 milhões de visualizações em sua primeira semana.

Marcada por performances impactantes, liberdade estética e presença de palco única, sua carreira atravessa gerações com repertório que vai do rock ao samba. Com mais de 20 álbuns solo lançados, o artista se destacou desde os anos 1970 pela originalidade e pelo pioneirismo em quebrar padrões de gênero e comportamento no palco.

Para marcar a data, a Deezer revela as 10 músicas mais escutadas de Ney Matogrosso na plataforma no Brasil.

Poema









Sangue Latino (Live)







O Sol Nascerá (Á Sorrir) (Ao Vivo)







Eu Quero É Botar Meu Bloco Na Rua







Poema (Live At Canecão, Rio de Janeiro RJ , Brazil/1999)









Sangue Latino







Algoritmo Íntimo







Homem Com H







Rosa De Hiroshima (Ao Vivo)







O Mundo É Um Moinho