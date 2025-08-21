Foto: Reprodução / Instagram / @lilnasx Lil Nas X quer voltar ao Brasil

O rapper Lil Nas X, de 26 anos, foi hospitalizado na manhã de quinta-feira (21), em Los Angeles, depois de ser flagrado caminhando quase nu e em aparente confusão mental, segundo informações do site TMZ . O caso levantou suspeitas de possível overdose e mobilizou polícia e paramédicos na região de Studio City.

Segundo o TMZ, testemunhas relatam sobre o comportamento do artista. Ele foi visto apenas de cueca e botas de cowboy, interagindo de forma estranha com motoristas e pedestres, o que gerou preocupação.

De acordo com o portal, o rapper estava na Ventura Boulevard por volta das 4h da manhã. Em determinado momento, chegou a colocar um cone de trânsito na cabeça, atraindo a atenção de moradores que acionaram as autoridades.

Policiais se deslocaram até o local e encontraram Lil Nas X ainda no meio da rua. Segundo relatos, o artista resistiu à abordagem, mas acabou contido e algemado para evitar riscos.

Polícia e médicos acompanharam caso de perto

Após a intervenção, os agentes chamaram uma equipe médica para avaliar a situação. Paramédicos decidiram encaminhar o músico a um hospital próximo, onde passou por exames diante da suspeita de overdose.

Fontes ligadas à polícia informaram que Lil Nas X pode enfrentar acusações relacionadas ao episódio, embora ainda não haja definição sobre possíveis medidas legais. Até o momento, ele permanece sob cuidados médicos.