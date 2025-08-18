Reprodução/Instagram Alessandra Negrini e Pinky Wainer

Alessandra Negrini não pensou duas vezes para aproveitar o dia ensolarado no último domingo (17) em São Paulo. A atriz renovou o bronzeado ao curtir uma dia na piscina, que fez questão de registrar. Ela compartilhou fotos em que aparece ao lado da artista plástica Pinky Wainer, enquanto curtem o momento.



"Finalmente um dia de calor em São Paulo e eu me encontro com ela, que me fala muitas coisas… @pinky.wainer", escreveu ela na legenda.

A imagem chamou a atenção dos seguidores,q ue encheram am publicação com mensagens carinhosas. "Você é a mulher mais linda do Brasil 🥹♥️", elogiou um deles. "Que foto lindas🌟🌟 Aqui sentimos a essência deste encontro🌟🌟", comentou um outro. "Que lindo 😍", escreveu um terceiro.



















