Instagram/Reprodução Alessandra Negrini faz charme ao posar para novas fotos na web

Alessandra Negrini, de 54 anos, voltou a movimentar as redes sociais ao publicar novos registros nesta quinta-feira (15).

Em tom intimista, a atriz compartilhou uma série de autorretratos nos stories, onde soma mais de 6 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira (15), ela também postou imagens onde aparece usando uma regata combinada com lingerie, em cliques que destacam seu rosto e expressão, com a legenda simples “Auto Retratos”.

A publicação ultrapassou 222 mil curtidas em poucas horas e, como de costume, os comentários foram tomados por elogios.

“Doce, sábia e poderosa” , escreveu uma seguidora. “ A mulher dorme no formol. Cada dia mais jovem” , brincou outra. “É impossível não gostar”, disse uma terceira. Outros adjetivos como “ musa”, “maravilhosa” e “coisa linda” se repetiram entre os internautas encantados.

Reprodução Instagram @alessandranegrini Alessandra Negrini

Trajetória artística

Com carreira consolidada no audiovisual brasileiro, Alessandra Negrini esteve recentemente no ar na novela Travessia (2022–2023), escrita por Gloria Perez para o horário nobre da TV Globo, onde viveu a personagem Guiga, em um par romântico com Rodrigo Lombardi.

Antes disso, ganhou destaque na série Cidade Invisível, da Netflix, baseada em lendas do folclore brasileiro. Na produção, a atriz interpretou a icônica figura da Cuca.