Foto: Divulgacao Rio, 300 e As Panteras estão entre as obras presentes no currículo do intérprete

Antes de tornar um ator de Hollywood , Rodrigo Santoro era conhecido nacionalmente por suas atuações em novelas e minisséries, como Hilda Furacão e Mulheres Apaixonadas , ambas exibidas pela Globo.

Entre sucessos internacionais e clássicos brasileiros, a reportagem do iG Gente separou 7 obras cinematográficas que fazem parte do currículo do intérprete.



300

Foto: Divulgacao Rodrigo Santoro em 300

No longa dirigido por Zack Snider, o artista interpreta o imperador Xermes, que liderou o império persa durante os anos de 486 a.C. a 466 a.C. Seu personagem era rival do protagonista Leônidas, vivido por Gerard Butler. O filme de 2006 é uma das produções mais notáveis do ator de 49 anos.

As Panteras Detonando

Foto: Divulgacao Rodrigo Santoro em As Panteras

A obra de comédia de espionagem acompanha as protagonistas Natalie, Dylan e Alex, que são vividas respectivamente por Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu. Na história, Santoro vive o vilão surfista Randy Emmers.

Rio e Rio 2

Foto: Divulgacao Rodrigo Santoro como Tulio em Rio

Na animação que retrata o contrabando e extinção de aves, Rodrigo interpreta o ornitólogo Túlio. Além do brasileiro, nomes como Jesse Eisenberg, Anne Hathaway, Leslie Mann, Will.i.am e Jamie Foxx fazem parte do elenco.

Bicho de Sete Cabeças

Foto: Divulgacao Rodrigo Santoro em Bicho de Sete Cabeças

A trama dirigida por Laís Bodanzky acompanha a relação conflituosa entre Seu Wilson ( Othon Bastos) e seu filho Neto (Rodrigo Santoro). Em certo momento da trama, o homem manda o jovem para um manicômio. No local, ele precisará lidar com a sua sanidade mental.

Simplesmente Amor

Foto: Divulgacao Rodrigo Santoro em Simplesmente Amor

Considerada uma das melhores comédias românticas de todos os tempos pelos amantes do gênero, o longa de Richard Curtis acompanha diversas histórias de final de ano, que se entrelaçam ao decorrer do filme. Na trama, o brasileiro é Karl, que vive uma dinâmica amorosa com Sarah, interpretada por Laura Linney.

O Que Esperar Quando Você Está Esperando

Foto: Divulgacao Rodrigo Santoro em O Que Esperar Quando Você Está Esperando

No filme de humor, Rodrigo Santoro é Alex, casado com a fotógrafa Holly, interpretada por Jennifer Lopez. A mulher deseja adotar uma criança, enquanto o homem tem medo de não ser um bom pai, embora também queira. Além dos dois, Chace Crawford, Ana Kendrick, Elizabeth Banks e Matthew Morrison também encabeçam o protagonismo da produção.

Carandiru

Foto: Divulgacao Rodrigo Santoro em Carandiru

Longa brasileiro que aborda o maior presídio da América Latina, Carandiru acompanha a ida de um médico ( Luiz Carlos Vasconcelos) que realiza um trabalho voluntário de prevenção ao vírus HIV. Ambientado nos anos 90, o filme mostra a vida dos detentos. Na obra, o intérprete vive Lady Di, uma mulher transexual.