Divulgação Ele estava a caminho de um evento de celebração dos 15 anos de carreira da dupla quando o crime aconteceu.





Matheus Aleixo, da dupla com Kauan, teve prejuízo de R$ 700 mil após ter o celular furtado. O crime aconteceu na última quarta-feira (28), quando o sertanejo trafegava de carro pela Marginal Pinheiros, em São Paulo.





Em um relato compartilhado nas redes sociais, o cantor detalhou a ação dos criminosos. Após perder o acesso ao aparelho, os bandidos adentraram a conta bancária e fizeram transferências via Pix.



Matheus expôs a insegurança online mesmo após acessar recursos provenientes do sistema do smartphone. Além disso, apontou para a falta de preparo do banco em permitir as transferências com valores acima do normal sem nenhuma confirmação.

Reprodução/Instagram Matheus expôs o prejuízo e espera ser ressarcido pelo banco.





"O bandido que me roubou mudou a senha de tudo, não sei como, porque que fui roubado já coloquei como pedido no 'buscar iPhone'. Ele está conseguindo acessar até mesmo meu WhatsApp", iniciou o cantor.

"Mesmo ligando no banco e solicitando o bloqueio das contas, o bandido conseguiu entrar e adivinham?! Mais de 700 mil reais roubados usando PIX (o banco não me contatou nenhuma vez para saber se era eu ou não). Acredito que o banco vá resolver, então não vou citar qual é", concluiu Matheus.





O cantor postou que havia conseguido recuperar seu perfil oficial nesta sexta-feira (30) As postagens anteriores foram feitas em uma conta reserva. "Consegui recuperar meu Insta. Volto depois para explicar como aconteceu tudo".