Reprodução Instagram @jorgeemateus Mateus, que faz dupla com Jorge

Mateus, que faz dupla com Jorge, foi submetido a mais uma intervenção cirúrgica na última quarta-feira (7), conforme explicou a equipe do sertanejo. Por meio de uma nota, a assessoria do cantor detalhou que ele passou por um procedimento de desbridamento no joelho, que visa remover tecido morto ou infectado de uma ferida.

A prática auxilia na cicatrização e diminui o risco de complicações pós-operatórias. Em fevereiro, Mateus foi operado no joelho. Já em abril, precisou de uma cirurgia emergencial. Desde então, está afastado dos palcos e de outros compromissos artísticos.





Segundo o comunicado, não há previsão para que ele retome a carreira, já que segue em recuperação. "Enquanto não houver previsão para seu retorno aos compromissos da agenda, o cantor permanecerá afastado das apresentações", diz a nota.

Os fãs que compraram ingressos para shows que não serão adiados, contarão com uma apresentação solo de Jorge, "que seguirá representando a dupla nesse período". "Neste momento, Mateus segue internado, sob cuidados médicos, e aguarda a emissão de um novo laudo que irá avaliar suas condições físicas após o procedimento".

"Agradecemos imensamente pela compreensão, pelo carinho e por todas as mensagens de apoio que temos recebido. Pedimos desculpas por qualquer transtorno e seguimos confiantes na plena recuperação do Mateus e em sua breve volta aos palcos", finaliza.