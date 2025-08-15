Reprodução/Instagram Quem é Hytalo Santos, acusado de exploração infantil

Hytalo Santos, nome artístico de Hítalo José Santos Silva, de 28 anos, foi preso nesta sexta-feira (15) em São Paulo, suspeito de tráfico humano e exploração sexual de menores. O influenciador, natural de Cajazeiras, na Paraíba, tinha mais de 17 milhões de seguidores no Instagram antes de a plataforma derrubar seu perfil na última semana.

A prisão ocorreu após denúncias públicas feitas pelo youtuber Felca, que expôs vídeos nos quais crianças e adolescentes apareciam em situações de "adultização" em conteúdos produzidos por Hytalo. As investigações, conduzidas pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Ministério Público do Trabalho (MPT), já estavam em andamento antes da repercussão nas redes, mas ganharam força após as acusações.

Fama e queda: a história do influenciador

Hytalo Santos começou sua carreira na internet em 2018, com vídeos de dancinhas no TikTok. Seu estilo incluía a exibição de uma rotina doméstica com jovens a quem chamava de "filhas" e "genros". A estratégia rendeu milhões de visualizações e seguidores — além de 5 milhões no YouTube e 2,4 milhões no TikTok.

Em suas redes, ele defendia a ideia de uma "família imperfeita", mas a justiça aponta que, por trás do discurso, havia exploração. Um dos casos mais emblemáticos é o de Kamyla Santos, uma jovem de 17 anos que integrava o grupo desde os 12. Felca destacou em seu vídeo que a imagem dela era sexualizada para atrair público adulto, incluindo cenas com roupas íntimas e divulgação de sites de apostas.

As acusações e a investigação

As promotorias de Bayeux e João Pessoa investigam duas frentes:

Exploração sexual: vídeos com menores em situações inadequadas e possível aliciamento.

Trabalho infantil: uso de adolescentes para gerar lucro, incluindo suspeitas de emancipações irregulares em troca de benefícios (como celulares e prêmios).

A Justiça da Paraíba já determinou:

Bloqueio das redes sociais de Hytalo;

Desmonetização de seus vídeos;

Proibição de contato com os menores envolvidos.

Nesta sexta, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em três endereços em João Pessoa, incluindo o condomínio de luxo onde o influenciador morava. Foram apreendidos documentos, eletrônicos e valores em espécie.

O casamento milionário e os negócios

Hytalo e Euro chamaram atenção em dezembro de 2023 ao realizarem um casamento que custou cerca de R$ 4 milhões. Os convidados receberam iPhones 15 Pro Max como lembrança. Além disso, o influenciador administrava uma página de sorteios com quase 2 milhões de seguidores, premiando itens como carros e smartphones.

A defesa

A equipe jurídica de Hytalo afirmou que ele "nunca compactuou com violações à dignidade de menores" e que aguarda o andamento legal do caso.