Pedro Lopes Israel e Rodolffo agitam Hopi Hari com fãs de várias regiões do Brasil

O show da dupla sertaneja Israel e Rodolffo acontece neste sábado (24), no parque Hopi Hari, em Vinhedo, interior paulista. Com o show, os visitantes podem combinar lazer com música ao vivo. Evento integra a programação especial do parque, que oferece mais de 40 atrações.

O iG Gente acompanha a movimentação antes do início do show. A dupla Helena & Rodrigo fez a abertura do evento com sucessos de Marília Mendonça , Maiara & Maraisa e outros nomes do sertanejo. A apresentação aqueceu o público que chegou cedo para curtir as atrações.





Fãs destacam experiência completa no parque

Rafael e Patrícia viajaram de Bragança Paulista para acompanhar o show e conhecer o parque.

“ Viemos somente para assistir ao show. É a primeira vez que visitamos o Hopi Hari, tudo aqui é novidade ”, contou Rafael.

Pedro Lopes Israel e Rodolffo agitam Hopi Hari com fãs de várias regiões do Brasil





Moradoras de Campinas, as amigas Joyce, Mari e Jéssica chegaram por volta das 11h.

“ Muito empolgada, muito ansiosa. Estou esperando há muito tempo. A ideia de trazer shows grandes para o parque é muito legal ”, afirmou Mari.

Pedro Lopes Israel e Rodolffo agitam Hopi Hari com fãs de várias regiões do Brasil





Nani, de Maringá, no Paraná, representa um dos vários fã-clubes que se reuniram no local.

“ Reunimos todo mundo, fizemos camisetas, bonés e faixas. Já está todo mundo unido aqui hoje. Viajei 12 horas para chegar ”, disse.

A representante também destacou a diversidade do público.

“ Tem gente de Goiânia, Mauá, Botucatu, Rio de Janeiro, Muriaé e muitas outras cidades. Tudo para prestigiar os meninos ", disse a porta-voz do grupo, que conta com mais de 50 pessoas.

Questionada sobre a experiência no parque, Nani respondeu com bom humor.

“ Quase morri naquele simulador, mas eu passo bem.” Ela ainda sugeriu uma nova ideia: “Podia fazer um DVD aqui, né? ”

Pedro Lopes Israel e Rodolffo agitam Hopi Hari com fãs de várias regiões do Brasil





Quem também esteve presente no show foi o vereador de Vinhedo, Luiz Vieira(REDE), junto a família. Ele explica que está com as expectativas altas para o show, principalmente pelo valor turístico que um show como esse traz para a cidade.

"A gora com esse show, com esse momento em que as pessoas também podem aproveitar do ponto de vista musical, do ponto de vista cultural, tudo isso engrandece o nosso povo, engrandece a nossa cidade, também é um momento de alegria, de diversão para todos nós ".

Pedro Lopes Israel & Rodolffo agitam Hopi Hari com fãs de várias regiões do Brasil

A moradora de Vinhedo Giulia, fã da dupla, também afirma que está ansiosa para o show. Ela, que foi com a família e amigos, diz que as expectativas são altas para a atração.



" Eu já conheci o parque, na verdade, eu frequento o parque. Eu acho que a estrutura é muito boa para oferecer vários shows, eu já vi em outros shows, inclusive. Então, eu acho que vai ser muito bom, realmente ".

Pedro Lopes Israel & Rodolffo agitam Hopi Hari com fãs de várias regiões do Brasil





O show

Israel e Rodolffo devem subir ao palco com hits como Batom de Cereja e Bombonzinho . O show faz parte da programação que combina atrações do parque com apresentações musicais ao vivo.

O público pode escolher entre ingresso padrão ou o Kamaroti Israel & Rodolffo , que inclui open bar e open food. A organização recomenda a compra antecipada para evitar filas.