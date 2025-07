Reprodução Instagram @loracarola Carolina Dieckmmann e Preta Gil

Carolina Dieckmmann, de 46 anos, segue tentando lidar com a perda de Preta Gil, que morreu no último domingo (20), aos 50 anos, após complicações de um câncer colorretal. As duas eram melhores amigas e a atriz viajou para Nova York após o agravamento do quadro de saúde da cantora.



Nesta terça-feira (22), ela comoveu os internautas ao refletir sobre a ausência da filha de Gilberto Gil: "Nada será como antes". Ela ainda detalhou como foi ter passado os últimos dias ao lado da intérprete, apresentadora e cantora.





O comentário ocorreu em uma postagem feita por outra amiga de Preta, Juliana de Paulla, que lamentava a morte da artista. "Você sabe, né? A gente vai sobreviver, a gente vai se juntar, mas nunca mais será como antes", começou Carolina.

"E tudo que você viveu, principalmente nesses últimos anos, e o que nós vimos e vivemos dentro daquele quarto nos últimos 3 dias, transformarão a nossa existência profundamente, como, aliás, a Preta sempre transformou tudo", acrescentou a intérprete de Leila em "Vale Tudo".

Por fim, Dieckmmann agradeceu Preta pelo companheirismo durante os mais de 20 anos de amizade. "Obrigada por ser tanto, pela infinita entrega, pelo amor compartilhado, pelo cuidado até o fim... O resto é o que já tá dentro da gente. Te amo", concluiu.

Saiba mais

Preta Gil, de 50 anos, faleceu no último domingo (20) em Nova York. Cantora, atriz e apresentadora, ela havia se mudado para os EUA em busca de um tratamento experimental. Isso porque, no Brasil, não havia mais alternativas para a doença dela.

Durante o tempo em que esteve no exterior, recebeu visitas de amigos e familiares, incluindo de Carolina Dieckmmann. Ela se preparava para retornar ao país, mas acabou morrendo devido a complicações do câncer, que começou no intestino e se espalhou para outras regiões do corpo.