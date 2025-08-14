Reprodução Instagram @luvadepedreiro Luva de Pedreiro

Luva de Pedreiro, de 23 anos, recebeu alta hospitalar na última quarta-feira (13), conforme informou, por meio das redes sociais. O influenciador estava internado no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, na Paraíba.

Assista:





No Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 21 milhões de seguidores, ele publicou um vídeo no qual anunciava a saída do hospital aos fãs. Na ocasião, apareceu rindo ao se despedir da equipe de profissionais da saúde que o acompanhava.





Ainda na web, Luva garantiu que estava melhor. Inicialmente, ele havia sido encaminhado à instituição hospitalar por uma questão cardíaca, já que, segundo o Hospital Nossa Senhora das Neves, o criador de conteúdo digital estava com alteração no ritmo dos batimentos.

"Hospital Nossa Senhora das Neves informa que o paciente Iran de Santana Alves passou por avaliação clínica e uma bateria de exames, os quais não identificaram qualquer alteração relevante, exceto uma leve redução na frequência cardíaca. O paciente encontra-se estável e segue sob cuidados e monitoramento", diz o último boletim, divulgado à imprensa antes da alta.

Repercussão

Nos comentários, os fãs se pronunciaram sobre a saída de Luva de Pedreiro da instituição hospitalar. "Receba, o cara é de ferro", brincou um, em referência ao bordão dele. "Fico feliz que deu tudo certo", acrescentou um segundo. "Se cuida, pelo amor de Deus", finalizou uma terceira.

Quem é?

Iran Ferreira, popularmente conhecido como Luva de Pedreiro, nasceu em Quijingue, pequeno vilarejo do interior da Bahia. Apaixonado por futebol, começou a produzir vídeos praticando o esporte em plataformas de interação virtual.

Não demorou para que conseguisse viralizar. A fama conquistada pelo influenciador foi tanta que vários jogadores renomados o notaram e interagiram com ele na web. Ele é pai de Davi Cristiano Ronaldo, fruto da relação com Távila Gomes.