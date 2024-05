Reprodução Luva de Pedreiro diz que será pai pela 2ª vez

O influenciador Luva de Pedreiro surpreendeu os fãs as dar a entender que será pai pela segunda vez. A declaração inesperada aconteceu durante uma transmissão ao vivo com o também influenciador Jon Vlogs.

Durante a dinâmica, o amigo fez uma brincadeira citando o primogênito de Luva, Davi Cristiano Ronaldo, fruto do antigo relacionamento com a bióloga Távila Gomes.

Com isso, o influenciador decidiu entregar a novidade. “E o Messi está vindo aí, eu vou abrir o jogo para todo mundo em breve”, declarou.

O comentário também deixou os amigos impressionados. “Calma aí, oxê. O Messi está vindo aí?”, questionou Jon Vlogs. “É assim mesmo, né?”, disse Luva, sem detalhar.

Em março deste ano, Luva de Pedreiro deu as boas-vindas para o primeiro filho, cujo nome gerou polêmica nas redes sociais.

Davi Cristiano Ronaldo leva o nome do jogador de futebol português em forma de homenagem, visto que o influenciador é um fã declarado.

"O momento mais feliz das nossas vidas, nosso maior presente chegou", dedicou Luva de Pedreiro no dia do nascimento do herdeiro.