Reprodução Instagram - 8.3.2024 Davi Cristiano Ronaldo, filho de Luva de Pedreiro e Távila Gomes

O primogênito de Távila Gomes e do influenciador Luva de Pedreiro nasceu nesta quinta-feira (7) . Já na manhã desta sexta-feira (8), a mãe da criança usou as redes sociais para compartilhar as primeiras fotos do rostinho do herdeiro.



“Oi, galera! Passando para dizer que está tudo bem, qualquer dia minha mamãe aparece por aqui para falar mais com vocês direitinho. Por enquanto, ela só minha”, brincou Távilla na publicação como se o próprio filho tivesse falado aquilo.



Após controvérsias entre pai e mãe , o nome escolhido para o bebê foi Davi Cristiano Ronaldo. Luva de Pedreiro queria homenagear o jogador Cristiano Ronaldo e chamar o filho dessa forma, porém Távila queria que o herdeiro se chamasse do Davi. O ex-casal uniu as duas opções para registrar o bebê.



Davi Cristiano Ronaldo nasceu nesta quinta-feira (7) . O parto do bebê ocorreu em um hospital de Recife, Pernambuco. Távila e Luva de Pedreiro estão separados desde dezembro de 2023.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: