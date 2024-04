Reprodução Ex revela que Luva de Pedreiro a traiu diversas vezes durante gravidez

A jovem Távila Gomes se pronunciou nesta quinta-feira (4) pela primeira vez sobre problemas conjugais que acorreram durante a gestação do primeiro filho, fruto da relação com o influenciador Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro. No relato, ela afirma ter sido traída diversas vezes enquanto gestava o herdeiro.

Através dos Stories do Instagram, a jovem foi questionada se continua em um relacionamento com Iran Ferreira.

"Desde quando saiu as fofocas eu nunca me pronunciei por causa da minha saúde mental e da gestação. Mas uma hora cansa de ouvir e ler tantas coisas e vocês não sabem o que se passa por trás. Não vou ser julgada por algo que não tenho culpa", iniciou.

"Fui traída a gestação inteira dentro da própria casa, e mais um milhão de coisas que nem caberia aqui. E eu me calei esse tempo todo. Mas uma hora cansa! Essa é a verdade. E não, a culpa não é minha e eu não sou a única a passar por isso", completou.

Távila Gomes também deixou incerto sobre a participação do influenciador na criação do filho. "Permito ele conviver e participar por causa de Davi (isso quando ele quer)", alfinetou.

