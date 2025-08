Instagram/Reprodução Brasileira é escolhida para figurar em "O Diabo Veste Prada 2"

O que era para ser apenas um passeio se transformou em um momento inesquecível na vida da influenciadora digital Jullia. Ela foi convidada, de forma inesperada, para participar como figurante do aguardado filme O Diabo Veste Prada 2, continuação do sucesso de 2006.

"Ainda não acredito que vivi tudo isso" , escreveu ela ao compartilhar os bastidores no Instagram, nesta segunda-feira (4). No vídeo, Jullia contou que estava apenas assistindo às gravações quando foi abordada por um membro da equipe.

"Ele me perguntou se eu tinha interesse e me passou as informações. Eu apliquei e fui chamada. As filmagens vão ser no Museu de História Natural, no Central Park" , explicou.

A jovem também mostrou que recebeu toda a preparação para a cena, incluindo cabelo e maquiagem. Em seguida, foi chamada para sua primeira participação do dia, que durou cerca de uma hora.

Um dos pontos altos aconteceu durante a gravação do baile do MET Gala da fictícia revista Runway, cenário central da trama. Segundo Jullia, Meryl Streep precisou repetir a mesma cena por quatro horas.

"Muito maravilhosa, sempre de bom humor e dançando entre as cenas", contou.

Para ela, no entanto, nada superou um momento especial: "A melhor parte da noite, para mim, foi quando eu estava sentada dentro do museu, olhei para cima e a Meryl estava cara a cara comigo. Nos olhamos nos olhos e ela deu um sorrisão para mim", relembrou.

Além de parte do elenco original, o filme contará com novos nomes como Lucy Liu, Kenneth Branagh, Justin Theroux e Pauline Chalamet.