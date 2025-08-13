Reprodução YouTube - Warner Bros. Pictures Brasil Brad Pitt no trailer de "F1"

A investigação da polícia de Los Angeles sobre o assalto na mansão de Brad Pitt, situada no bairro de Los Feliz, ganhou novos desdobramentos. Após a prisão de quatro pessoas acusadas de invadir e furtar a residência, as autoridades levantaram uma hipótese de que o caso não deve ser analisado individualmente.

Segundo o departamento de polícia, os adolescentes detidos não miravam apenas o imóvel de Brad Pitt. Outras celebridades também seriam alvos dos suspeitos. É o que afirma o chefe de polícia de Los Angeles, Jim McDonnell.





Vale lembrar ainda que Brad Pitt não foi o único famoso a passar pela situação recentemente. Outros membros da classe artística, como Nicole Kidman, Keith Urban, Yoshinobu Yamamoto e Olivier Girouddo também relataram invasões em suas propriedades neste ano.

Os suspeitos presos pelo assalto na mansão do ex-marido de Angelina Jolie têm idades que variam de 16 a 18 anos. A polícia optou por não divulgar os nomes dos envolvidos enquanto as investigações apuram as circunstâncias do crime e possíveis envolvimentos com outros casos.

Saiba mais

A invasão na mansão de Brad Pitt ocorreu na noite de 25 de junho. O astro de Hollywood não estava na propriedade no momento do crime. Isso porque estava viajando durante a campanha promocional de "F1", novo longa-metragem protagonizado por ele.

Segundo McDonnell, os assaltantes pularam a cerca, quebraram a janela e levaram alguns itens antes de fugir. O imóvel fica situado nos arredores do Griffith Park, próximo ao famoso letreiro de Hollywood. As autoridades prenderam quatro suspeitos.