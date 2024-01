Reprodução Instagram - 31.1.2024 João Gomes e o filho primogênito Jorge

Após um parto inesperado, João Gomes e Ary Mirelle resolveram registrar os primeiros momentos ao lado do filho Jorge. Na última terça-feira (30), eles publicaram os bastidores de um ensaio fotográfico que fizeram.



Nos registros, o herdeiro aparece ao lado dos pais. Além dos genitores, o bebê foi fotografado junto com as avós, tanto a materna, Michele Souza, quanto a paterna, Kátia Gomes.



Conhecida como “Newborn” (recém-nascido), a sessão é feita logo na fase inicial da vida do bebê. Jorge, filho do cantor e da influenciadora, nasceu no dia 16 deste mês por meio de uma cesariana emergencial .



“Fui tirar a cerclagem hoje, fiz um ultrassom e tive que fazer uma cesárea de emergência. Deu tudo certo! Deus é muito bom em nossas vidas”, explicou Ary Mirelle à época.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: