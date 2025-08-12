Instagram Após perder 85 kg, Jojo Todynho exibe corpo e dispara provocações

Jojo Todynho , 28 anos, apareceu animada nesta terça-feira (12) em vídeo publicado antes de ir treinar. Usando top e calça legging justos da mesma cor, a cantora exibiu o resultado da perda de 85 kg após cirurgia bariátrica. “ Gostosa anda com gostosa. Sorte de quem é e azar de quem não gosta. Já chama sua amiga e bora treinar ”, afirmou.

A gravação foi compartilhada no Instagram da artista, que usou o momento para provocar críticos. “ Quando você vê o povo falando de uma mulher linda, maravilhosa, elegante, gostosa, poderosa, é azar, por quê? Porque ela não é, então vai incomodar. Vai ficar chateado? Vai, mas vai ter que aturar. A mulher está o poder. É insuportável, mas está gostosa. É chata, mas está gostosa. É barraqueira, mas é gostosa. É isso ”, disparou.

Nos comentários, internautas elogiaram a dona do hit Que Tiro Foi Esse . “ Sério, linda demais. Determinação impecável ”, escreveu uma fã. “ Essa mulher é referência de amor próprio produtivo. Ficou maravilhosa de tudo ”, comentou outra. Houve também quem brincasse com a situação: “ Eu queria ter uma amiga que quisesse ficar gostosa comigo indo treinar, mas nem amigas eu tenho (risos), triste .”

Na semana passada, Jojo celebrou dois anos desde a realização da cirurgia bariátrica. A estudante de Direito explicou o quanto a mudança ultrapassou a questão física.

“ Não sou quem fui ontem, muito menos quem serei amanhã. Este, quem sabe, seja o verdadeiro efeito borboleta — usado de forma positiva e sábia. Me sinto viva. Quem eu era há dois anos já não me cabe mais! Mudei, mas não apenas no físico ou no exterior — mudei em essência. Sou um ser em constante (re)construção, vivendo essa vida intensa e aprendendo a cada dia ”, declarou.

A artista comentou que a transformação exigiu esforço e superação. “ Mesmo com as dificuldades e percalços, mesmo quando fraquejei, nunca desisti de mim e do que eu quero. Na minha vida, sigo dois lemas: ‘Se eu não fizer por mim, quem fará?!’ e ‘Melhor reclamar por não ter dado certo do que se lamentar por não ter tentado’ ”, completou.

Segundo Jojo, a redução de peso veio acompanhada de mudanças internas e de uma nova visão sobre o futuro. “ 85 kg a menos. Com muita luta e cirurgias… Me julgar é fácil, difícil é conseguir fazer metade da minha jornada. (...) Foi a melhor escolha que fiz para o meu futuro ”, disse.