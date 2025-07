Reprodução Instagram - @chico_salgado Bruna Marquezine treinando

Bruna Marquezine, de 29 anos, está conciliando as gravações da segunda temporada de "Amor da Minha Vida", série do Disney +, com uma rotina intensa de exercícios físicos. Na última terça-feira (2), ela foi filmada fazendo algumas sequências.



Assista:





O registro foi feito por Chico Salgado, personal trainer que tem acompanhado a atriz, conhecida internacionalmente pela atuação no longa-metragem "Besouro Azul".

"Sua disciplina é seu nome, é seu produto, é sua marca e seus hábitos são seus melhores investimentos. Bem-vindo ao nosso mundo. Bruna Marquezine treinada", escreveu o preparador físico na legenda do vídeo, que ultrapassou a marca de 161 mil visualizações.





Nos comentários, os fãs da artista rasgaram elogios a ela. "Ela é perfeita demais", disse uma usuária do Instagram. "Está maravilhosa, até me inspirou a ir treinar também", admitiu uma segunda. "Aluna dedicada e professor atento, combinação perfeita", acrescentou um terceiro.

Saiba mais sobre Chico Salgado



Fábio Assunção, Anitta, Bruno Gagliasso, Grazi Massafera, Bruna Marquezine e Angélica são alguns dos famosos com quem o personal trainer trabalhou. Nas redes sociais, ele acumula mais de 847 mil seguidores.

Longe das novelas

Bruna Marquezine está afastada dos folhetins desde 2018, quando interpretou a vilã Catarina em "Deus Salve o Rei". Agora, a atriz opta por trabalhos mais curtos, como filmes e séries feitas para o streaming. Os fãs, que a conheceram pela teledramaturgia, torcem para que ela retorne ao formato.