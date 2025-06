Reprodução/Instagram Bruna Marquezine e João Guilherme

Separados desde fevereiro deste ano, Bruna Marquezine e João Guilherme se tornaram assunto das redes sociais neste fim de semana. Isso porque parte dos fãs dos artistas especulou que eles teriam relatado o relacionamento amoroso.



No sábado (14), o filho de Leonardo publicou alguns momentos da viagem que faz por Sardenha, na Itália. O que mais chamou atenção, porém, não foram as paisagens mediterrâneas, mas a presença de Chihiro — o cachorrinho que ele adotou durante seu namoro com Bruna Marquezine.





Logo depois do ator, a atriz também postou uma foto do pet no Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 44,8 milhões de seguidores. As postagens tiveram uma diferença de poucos minutos.

A publicação do registro do animal, que é da raça Poodle Toy, nas redes sociais de ambos, fez com que os fãs especulassem uma suposta reconciliação do ex-casal. Uma das principais especulações é de que eles estariam no mesmo lugar e teriam reatado, o que não foi confirmado por nenhuma das partes.

Veja a foto:

Reprodução Instagram João Guilherme e Bruna Marquezine postam foto de pet





Relembre

Recentemente, os dois estiveram no mesmo bar, localizado em Botafogo, na zona sul do Rio. O término ocorreu em fevereiro de 2025, logo após a festa de aniversário de João Guilherme, que celebrou os 23 anos ao lado da então namorada, dos amigos e familiares. Bruna e João haviam oficializado o romance em agosto de 2024, depois de meses de especulação.