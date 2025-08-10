Reprodução/Instagram Lázaro Ramos, Cissa Guimarães, Marcos Buaiz

Algumas celebridades usaram as redes sociais para postar homenagens de Dia dos Pais neste domingo (10/08). Lázaro Ramos, Cissa Guimarães, Marcos Buaiz, entre outras personalidades compartilharam álbuns repletas de fotos e registros de bons momentos para homenageares seus pais.



"Dia de falar de homens tão importantes na minha vida: meu pai, Dr. Ugo Pinheiro Guimarães, que me ensinou tanto, me formou, moldou o meu caráter, me deu carinho e amor!! E meu filho maravilhoso @thomazvelho, que eu vi crescer e se tornar um homem e um pai maravilhoso, de quem eu tenho muito orgulho. Te amo, filho! Feliz Dia dos Pais pra todos! ❤️🤩❤️🤩❤️🤩" , celebrou Cissa.

"Ser pai é desafiador, transformador. João Vicente e Maria Antônia me ensinam, todos os dias, que amar é estar inteiro: na escuta, no cuidado, na presença. Penso no meu pai, seu Ivan. Com ele aprendi e aprendo sobre a firmeza com afeto, a gentileza, a escuta generosa. Hoje, caminhamos juntos nessa missão de educar com amor. Aos pais presentes, que vivem a paternidade com entrega, parabéns. Aos filhos, que têm a sorte de ter um pai por perto, abracem, digam que amam, celebrem. E pra quem ainda está aprendendo o que significa ser pai: nunca é tarde pra começar. Feliz Dia dos Pais! ❤️", postou Lázaro.

