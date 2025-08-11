Reprodução/Instagram Deborah Secco fala do medo de envelhecer e surpreende fãs

Aos 45 anos, Deborah Secco usou as redes sociais neste sábado (9) para falar sobre a passagem do tempo e as mudanças que percebe em si mesma. Em vídeos publicados nos stories do Instagram, a atriz contou que a reflexão começou ao rever uma fotografia de 2017, período em que se descrevia como “velha”.

“Olhei aquela legenda e ri da minha própria inocência. Hoje, quando escuto um estalo no joelho, já não sei se é a idade ou a obra da vizinha”, disse, com bom humor.





Secco revelou que, ao se encarar no espelho, às vezes procura sinais de envelhecimento “como quem busca um spoiler”, misturando medo e curiosidade.

Para ela, a questão vai além da aparência: “O medo de envelhecer não é só sobre rugas. Talvez seja sobre a possibilidade de não existir mais em breve”.





Apesar disso, a artista afirma que a consciência sobre o tempo não a paralisa. Pelo contrário, considera que esse sentimento funciona como um incentivo.

“Me faz querer viver mais, aproveitar mais. Hoje consigo olhar para minha mãe com outro carinho, porque entendo as pressas e pausas dela” , contou.

Deborah classificou o envelhecer como um “privilégio” e, ao mesmo tempo, como um “luto” pelas versões passadas de si mesma.

“A cada ano, deixo para trás uma Deborah que não cabe mais, e ganho uma mais segura, livre, verdadeira e, até, mais bonita” , finalizou.