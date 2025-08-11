Reprodução/Instagram Ana Maria Braga envia mensagem emocionante a Faustão

No encerramento do "Mais Você" desta segunda-feira (11), Ana Maria Braga dedicou palavras de carinho e apoio a Fausto Silva , que segue internado após passar por dois transplantes na última semana.

“Quero mandar um beijo para o meu amigo Faustão, que está se recuperando de um duplo transplante. Fausto, nós te amamos e estamos aqui torcendo pela sua melhora. Tenho certeza de que você já saiu dessa. Seja forte” , disse a apresentadora, visivelmente emocionada.





Estado de saúde

De acordo com a família, Faustão foi extubado no último sábado (9), poucos dias após ser submetido a um transplante de fígado e a um retransplante de rim, realizados na quarta (6) e na quinta-feira (7). O procedimento ocorreu no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A extubação, etapa que marca a retirada do tubo usado para ventilação mecânica, indica melhora no quadro, mas o apresentador continua sob observação. Ele havia sido internado em 21 de maio por conta de uma infecção bacteriana aguda com sepse, exigindo tratamento intensivo, controle infeccioso e suporte clínico e nutricional.

Os transplantes só foram possíveis após o hospital receber a notificação da Central de Transplantes do Estado de São Paulo sobre a disponibilidade de órgãos de um mesmo doador compatível.

Histórico recente

Fausto Silva já havia passado por outros procedimentos complexos. Em agosto de 2023, recebeu um novo coração devido a insuficiência cardíaca grave. Meses depois, em fevereiro de 2024, foi submetido a um transplante de rim em decorrência de doença renal crônica. Na época, seus médicos alertaram para a possibilidade de novas intervenções.

Fora da TV desde maio de 2023, quando deixou o “Faustão na Band”, o comunicador segue recebendo mensagens de apoio de familiares, amigos e fãs, enquanto enfrenta mais uma etapa de recuperação.