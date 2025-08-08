Reprodução Última vez de Arlindo Cruz no palco foi em musical sobre Cartola

A última apresentação de Arlindo Cruz antes do AVC que sofreu em 2017 aconteceu no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro. O sambista, morto nesta sexta-feira (8) aos 66 anos, participou da estreia do musical Cartola – O Mundo é um Moinho em 16 de março daquele ano, um dia antes do derrame que deixou sequelas pelo resto da vida.

A informação foi lembrada pelo biógrafo Marcos Salles, autor de O Sambista Perfeito: Arlindo Cruz, durante entrevista ao Brito Podcast em julho. “ O último palco em que ele pisou foi aqui no Rio, no Teatro Carlos Gomes, no musical do Cartola. Ele era o convidado especial daquela noite ”, disse o escritor.

Mais do que presença especial, Arlindo também assinou a trilha do espetáculo. Ao lado de Igor Leal, compôs o samba-enredo cantado na peça. Pouco antes da estreia, falou ao Extra sobre a emoção de homenagear um de seus maiores ídolos.

“ A ideia é fazer com que as pessoas saiam sonhando e lembrando do musical. É a primeira vez que faço trilha para teatro e, já na minha estreia, falo desse mestre, que influenciou minha geração e é um personagem que balizou a música ”, declarou o sambista em 2017.

Ele também citou versos da canção criada para o musical. “ O refrão da música que compomos diz: ‘A sorrir eu pretendo levar minha vida inteira. Ouvindo Cartola. Curtindo Mangueira’. Estamos evocando Cartola ”, acrescentou na época.

No dia seguinte à estreia, Arlindo viajaria para São Paulo para se apresentar em Osasco, mas o show foi cancelado. Na tarde de 17 de março de 2017, sofreu um AVC hemorrágico que exigiu internação imediata e afastamento definitivo dos palcos.