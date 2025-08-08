Reprodução Família confirma morte de Arlindo Cruz

O perfil oficial de Arlindo Cruz confirmou nesta sexta-feira (8) a morte do cantor e compositor, aos 66 anos, no Rio de Janeiro. A publicação, feita pela equipe e familiares, informou que o artista partiu deixando um legado marcado por fé, generosidade e amor ao samba. Arlindo estava afastado dos palcos desde 2017, após sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico.





O comunicado nas redes sociais destacou que Arlindo foi “ mais do que um artista ” e que sua trajetória influenciou gerações. “ Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores ”, diz o texto publicado no Instagram. A mensagem também agradeceu as manifestações de carinho recebidas ao longo de sua vida e no momento de despedida.

O texto relembrou a importância do cantor para a cultura brasileira e exaltou o exemplo que deixou. “ Arlindo parte deixando um legado imenso para a cultura brasileira e um exemplo de força, humildade e paixão pela arte. Que sua música continue ecoando e inspirando as próximas gerações, como sempre foi seu desejo ”, completou a publicação.

O artista, nascido no Rio de Janeiro em 14 de setembro de 1958, iniciou a carreira ainda jovem. Ficou conhecido por tocar cavaquinho e banjo, além de compor sucessos gravados por grandes nomes do samba. Ao longo da trajetória, acumulou mais de 550 músicas registradas por intérpretes consagrados.

Em 2017, Arlindo sofreu um AVC hemorrágico enquanto estava em casa. O quadro exigiu internação prolongada e tratamento intenso. Desde então, enfrentava sequelas e havia passado por diversas internações nos últimos anos.

Arlindo foi integrante do grupo Fundo de Quintal por 12 anos. Também brilhou nas eliminatórias de sambas-enredos do Império Serrano, escola pela qual foi homenageado no Carnaval de 2023.