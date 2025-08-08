Reprodução/Youtube Samba lançado por Mumuzinho homenageia Arlindo Cruz

Um dos nomes mais carismáticos do samba contemporâneo, Mumuzinho lançou nesta terça-feira (5) o single “Arlindo Luz”, uma homenagem comovente ao mestre Arlindo Cruz, que faleceu nesta sexta-feira (8), após complicações de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) que ocorreu em 2017.

A canção chegou às plataformas digitais acompanhada de um videoclipe oficial, reforçando o tom afetivo da homenagem. Com versos poéticos e um arranjo fiel à tradição do gênero, a música resgata a trajetória de um dos maiores compositores da história recente da música brasileira.





A relação entre os dois artistas vai além da admiração profissional. Forjada nos bastidores do programa "Esquenta", a amizade cresceu com o convívio próximo e com os conselhos que Arlindo oferecia generosamente ao jovem sambista.

Foi naquele contexto que Mumuzinho, admirador de Arlindo Cruz desde a infância, teve a oportunidade de se aproximar do sambista que sempre considerou uma referência.

Em declaração enviada à imprensa para o lançamento da música, Mumuzinho compartilhou memórias afetivas ligadas à obra de Arlindo:

“O Arlindo representa muito mais do que um artista pra mim. Ele está diretamente ligado ao meu amor pelo samba. Quando era menino, já me emocionava com suas composições — tanto pelas letras quanto pelas melodias. Foi ouvindo ele que percebi o caminho que eu queria seguir”.

O cantor ressalta que o convívio proporcionado pelo programa televisivo foi decisivo para fortalecer essa conexão artística e pessoal.

“Algum tempo depois, me vi sentado ao lado dele no ‘Esquenta’. E ali eu tinha o privilégio de tê-lo por perto, observando cada detalhe: o jeito de cantar, a forma como interpretava e o som inconfundível do banjo que ele dominava como ninguém” , finalizou.

A composição, assinada por Prateado e Picolé — parceiros de longa data de Arlindo Cruz —, não apenas exalta o talento do homenageado, como também simboliza uma herança musical que segue viva.



