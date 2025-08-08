Reprodução Arlindo Cruz

A escola de samba Império Serrano usou as rede sociais nesta sexta-feira (08) para lamentar a morte de Arlindo Cruz. O sambista morreu nesta sexta-feira (08) em decorrência de complicações de um AVC.

Em uma nota publicada no Instagram, a agremiação exalta a obra do cantor e compositor e ressaltou que ele seguirá inspirando gerações.

"O Império Serrano lamenta, com imenso pesar e profunda dor, o falecimento de Arlindo Cruz, aos 66 anos, um dos maiores nomes da história do samba e filho ilustre da nossa coroa imperial. Arlindo partiu neste dia 8 de agosto, após uma longa batalha pela vida desde o acidente vascular cerebral (AVC) que sofreu em 2017. Mesmo afastado dos palcos nos últimos anos, sua força, resistência e fé emocionaram o Brasil e inspiraram milhões, assim como seu talento, sua alegria e sua devoção ao samba sempre nos encantaram".

Na publicação, a escola ainda recorda quando ele foi homageado,e m 2023. Na ocasião, a gremiação celebrou sua sua trajetória, poesia e sua vida.

Reprodução/Instagram Império Serrano lamenta morte de Arlindo Cruz

"Arlindo Cruz é parte da alma do Império Serrano. Compositor genial, cantor de voz marcante e sambista de coração inteiro, ele escreveu páginas inesquecíveis da nossa história. Ao lado de grandes parceiros, Arlindo assinou obras-primas que ecoam nos corações imperianos até hoje, como o inesquecível “O Império do Divino”, de 2006. Ao todo, foram 12 sambas vitoriosos, com inúmeros prêmios. Em 2023, tivemos a honra e a responsabilidade de homenagear Arlindo com o enredo “Lugares de Arlindo”, que celebrou sua trajetória, sua poesia e sua vida. Aquele desfile, carregado de emoção e respeito, foi um ato de amor e gratidão a esse artista que sempre nos representou com dignidade, talento e verdade. Na Sapucaí, fizemos do samba um abraço coletivo a Arlindo e à sua família, enchendo cada imperiano de orgulho por ver sua história brilhando como merece".

Neste momento de luto, nos solidarizamos com a esposa Babi, com seus filhos, familiares, amigos e toda a legião de fãs que hoje choram esta perda irreparável. Arlindo Cruz não é apenas um nome, mas um grande legado. Seu canto viverá para sempre em cada um de nós. Descanse em paz, poeta. O Império Serrano te reverencia hoje e sempre. Seu nome, sua música e sua história jamais serão esquecidos. Obrigado por tudo, Arlindo Cruz!



