Gominho, Duh Marinh o e Ju de Paulla resolveram prestar mais uma homenagem póstuma para Preta Gil. Nesta sexta-feira (8), data em que a filha de Gilberto Gil completaria 51 anos, os amigos próximos da artista lançaram uma canção inédita.

A música foi intitulada como "Brisa Dendê". "Essa é uma homenagem para o nosso maior diamante. Estaríamos fazendo a maior festa no dia de hoje como ela gostaria, essa música que a gente fez vai ficar eternizada em forma de saudade", explicaram eles.





"Estar e sintonia com alguém pode ser algo eterno se você sente o que não se vê. Dia 8 de agosto será sempre o dia em que vamos celebrar o sol das nossas vidas! Essa música é mais uma extensão de tudo de mais lindo e despretensioso que vivemos nesses anos todos de amizade", acrescentaram.

Por fim, o trio, que esteve ao lado de Preta Gil em momentos delicados do tratamento contra câncer colorretal, ressaltou a importância que a artista teve na vida de cada um deles. "Preta vive e sua luz irradia nossas vidas. Que sua energia nos invada como a luz do Sol no verão e nos preencha feito Brisa Dendê", finalizaram.





Relembre

Para celebrar os 50 anos, Preta Gil promoveu uma enorme festa no Rio de Janeiro. O evento ocorreu no dia 8 de julho de 2024. "Coração cheio de felicidade. Toda festa tem seu fim, mas essa noite poderia ter sido infinita. Muito grata por todas as memórias que criamos juntos. Amo vocês", disse ela à época.

Além da festança, a cantora, compositora, atriz e empresária lançou um projeto autobiográfico. Trata-se de "Preta Gil: os primeiros 50", que trazia revelações sobre vários âmbitos da vida dela.

Preta Gil, de 50 anos, morreu no dia 20 de julho. Ela estava nos Estados Unidos, onde passava por um tratamento experimental. O velório da artista ocorreu no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, no dia 25 do mesmo mês.