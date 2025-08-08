Reprodução Instagram @pretagil/ @Fotógrafo: @alexsantanaphotographer Preta Gil usou vestido dourado no aniversário de 50 anos

Preta Gil completaria 51 anos de idade nesta sexta-feira (8). Em seu último aniversário, a cantora, compositora, atriz e empresária promoveu uma super festa, que contou com a presença não apenas de amigos próximos, como também de familiares e personalidades da classe artística.



Relembre

O evento ocorreu no dia 8 de julho de 2024, em um espaço no Porto do Rio de Janeiro. Para embalar a trilha sonora do evento, a filha de Gilberto Gil convidou os artistas Ludmilla, O Kanalha e Psirico, que cantaram por horas na celebração.





Entre os convidados, Marieta Severo, Angelica, Luciano Huck, Juliette, Carolina Dieckmmann, Simony, Regina Casé, Tati Quebra Barraco, Xamã, Tiago Abravanel, Sophie Charlotte, Giovanna Ewbank, Maisa Silva, Marina Sena, Pabllo Vittar e Narcisa marcaram presença.

"Muito amor! Comemorar essa virada de década ao lado de vocês foi incrível", celebrou Preta na ocasião. "Coração cheio de felicidade. Toda festa tem seu fim, mas essa noite poderia ter sido infinita. Muito grata por todas as memórias que criamos juntos. Amo vocês", acrescentou ela à época.

Livro

Para celebrar os 50 anos, Preta não só promoveu uma enorme festa, como também fez o lançamento de um projeto autobiográfico. Trata-se de "Preta Gil: os primeiros 50", que trazia revelações sobre vários âmbitos da vida da artista.

A obra conta a trajetória da filha de Gilberto Gil, passando pela infância e juventude, destacando o contato com celebridades do meio artístico, além de aspectos da vida pessoal da artista, como o diagnóstico do câncer no intestino e a suposta traição sofrida por ela durante o tratamento.

Falecimento

Preta Gil, de 50 anos, morreu no dia 20 de julho, nos Estados Unidos. Ela havia se mudado do Brasil para os EUA, com o intuito de passar por um tratamento experimental.

O velório da artista ocorreu no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, no dia 25 do mesmo mês. Vários famosos, como Ivete Sangalo, Cláudia Abreu, Malu Mader e Alice Wegmann, estiveram presentes na cerimônia fúnebre. Depois disso, o corpo dela foi cremado.