Divulgação O veterano atualizou o tradicional meme sobre seus looks.





Dizem que no frio as pessoas ficam mais estilosas, não é mesmo? Zeca Pagodinho está aí para comprovar a teoria — ou não. O cantor, de 66 anos, deu seguimento a mais uma edição da Xerém Fashion Week .







Mas calma... o festival não existe! É só a cidade em que o artista vive com inspiração nos tradicionais festivais de moda pelo mundo. Quando a temperatura abaixa, ele surge com trajes nada convencionais, e muito divertidos.



“Chegou o tão aguardado momento: Faz frio no RJ! E dessa vez, com direito a boina e bengala! Tem mais estiloso?” brincou Zeca. Na foto, o cantor é visto usando casaco, cachecol, boina, papete com meia e até uma bengala.













A publicação fez a alegria dos fãs. "O momento mais esperado do ano: look de inverno do Zeca. Esse ano ele adotou um estilo mais clássico", disse uma internauta. Outro perfil acrescentou: "Até que enfim a coleção de inverno de Xerém foi lançada. Não aguentava mais não saber o que vestir nesse frio congelante de 20 graus".



Relembre outros looks de frio de Zeca Pagodinho