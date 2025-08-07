Yasmin Brunet posa de biquíni em Noronha e recebe elogios na web
Yasmin Brunet posa de biquíni em Noronha e recebe elogios na web

Yasmin Brunet  publicou nesta quinta-feira (7) uma sequência de fotos de biquíni em Fernando de Noronha, em Pernambuco. A empresária e modelo de 37 anos está na ilha acompanhada da amiga Pâmela Sbruzzi, que aparece em algumas das imagens publicadas no Instagram.

Yasmin Brunet posa de biquíni em Noronha e recebe elogios na web. Foto: Instagram
As fotos mostram Yasmin usando um biquíni preto em meio às pedras de uma das praias da região. Os registros trazem um estilo mais conceitual, com poses contemplativas e artísticas. A publicação chamou atenção dos seguidores e ultrapassou milhares de curtidas em poucas horas.

No campo dos comentários, Yasmin também recebeu uma cantada do influenciador Diego Mortatti. " Linda demais aff ", escreveu ele, seguido de emojis apaixonados. Ela respondeu com emojis de coração, sinalizando simpatia com o elogio.

Além dos elogios pela beleza, os seguidores notaram o bom humor da empresária nas trocas com fãs e amigos. Comentários como “ Sereia demais ” e “ Deusa da natureza ” se multiplicaram nas redes.

Yasmin Brunet tem sido alvo de especulações sobre sua vida amorosa desde o início do ano, quando surgiram boatos sobre um possível affair com a influencer Mia Carvalho, de 24 anos. Nenhum dos lados confirmou o envolvimento.

