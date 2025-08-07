Instagram Yasmin Brunet posa de biquíni em Noronha e recebe elogios na web

Yasmin Brunet publicou nesta quinta-feira (7) uma sequência de fotos de biquíni em Fernando de Noronha, em Pernambuco. A empresária e modelo de 37 anos está na ilha acompanhada da amiga Pâmela Sbruzzi, que aparece em algumas das imagens publicadas no Instagram.

As fotos mostram Yasmin usando um biquíni preto em meio às pedras de uma das praias da região. Os registros trazem um estilo mais conceitual, com poses contemplativas e artísticas. A publicação chamou atenção dos seguidores e ultrapassou milhares de curtidas em poucas horas.

No campo dos comentários, Yasmin também recebeu uma cantada do influenciador Diego Mortatti. " Linda demais aff ", escreveu ele, seguido de emojis apaixonados. Ela respondeu com emojis de coração, sinalizando simpatia com o elogio.

Além dos elogios pela beleza, os seguidores notaram o bom humor da empresária nas trocas com fãs e amigos. Comentários como “ Sereia demais ” e “ Deusa da natureza ” se multiplicaram nas redes.

Yasmin Brunet tem sido alvo de especulações sobre sua vida amorosa desde o início do ano, quando surgiram boatos sobre um possível affair com a influencer Mia Carvalho, de 24 anos. Nenhum dos lados confirmou o envolvimento.