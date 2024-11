Reprodução: Instagram Cinthia Toledo e Junior Lima no "Bom Dia SP"

Cinthia Toledo, jornalista do "Bom Dia SP", teve um momento de fã nesta quinta-feira (21) . A apresentadora entrevistou Junior Lima e pediu uma foto com ele antes do fim da conversa.



"Já estão pedindo para a gente encerrar que deu o nosso tempo, mas eu fui muitas vezes a shows de Sandy & Junior. Sou muito fã. Queria pedir uma foto. Dá para a gente fazer uma selfie?", perguntou ela.

O artista, então, aceitou o convite e caiu na gargalhada com o pedido fofo da comunicadora. "Claro", disse ele em bom tom. "Vai ter que ser na televisão, Cinthia", brincou ele. "Já fiquei lá na porta [dos camarins, mas] nunca consegui tirar uma foto com ele. Não posso perder essa chance", afirmou a profissional.

Nas redes sociais, a jornalista comemorou a interação com o músico. "E esse turu turu que está aqui no meu coração desde então? Obrigada, Junior, por topar a foto e por trazer tanta simpatia".

Veja o momento: