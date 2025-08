Reprodução/Instagram Ex de Preta Gil ironiza ameaça de morte em redes sociais

Rodrigo Godoy, ex-marido da cantora Preta Gil, chamou atenção ao compartilhar uma suposta ameaça recebida em suas redes sociais. Em um vídeo publicado no Instagram, o personal trainer reagiu com ironia ao comentário de uma internauta, que escreveu: “Te enforcar com essa corda”.

Na gravação, Godoy aparece pulando corda enquanto exibe a mensagem, sem fazer qualquer referência direta ao teor da ameaça. A postagem rapidamente viralizou, dividindo opiniões entre os usuários.





Retorno às redes e críticas

O influenciador voltou a ser alvo de discussões na internet após retomar as atualizações em seu perfil, algo que não fazia desde a morte de Preta Gil, em 20 de julho. Nas publicações recentes, ele aparece empinando pipa e posando em fotos acompanhadas da legenda “Firme e seguro”.





A reaparição, no entanto, não passou despercebida pelos fãs da cantora, que inundaram a seção de comentários com críticas. Uma seguidora questionou: “Esse ex vive de quê?” , ao que ele respondeu, de forma sarcástica: “Fotossíntese”.

Outro usuário reprovou a maneira como Godoy tem lidado com as mensagens: “Ele fugiu do Instagram por medo dos comentários. Acho que suas respostas estão equivocadas ao responder sobre o que fez com a Preta” .

O personal trainer rebateu: “ Quem está completamente equivocada aqui é a senhora, que não sabe de nada. Primeiramente, você não tem que achar nada. Segundamente, não sou obrigado a ler as atrocidades que vocês escrevem”.

Histórico conturbado

A relação entre Rodrigo Godoy e Preta Gil foi marcada por desgastes públicos. Em 2023, durante o tratamento da cantora contra um câncer de intestino, veio à tona um caso extraconjugal do ex-marido. A descoberta levou ao fim do casamento, que durou oito anos.

Na época, a artista usou suas redes para expressar a decepção: “Coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa, que, com sua dissimulação e mau-caratismo, fez o que fez”, desabafou em um stories.

No livro "Preta Gil: Os Primeiros 50", lançado antes da recidiva da doença, ela reforçou o impacto emocional da traição: “Eu me separei pela negligência do Rodrigo comigo” , afirmou, comparando o abandono à dor enfrentada durante o tratamento.