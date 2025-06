Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa se batiza em culto evangélico de Pablo Marçal

Gracyanne Barbosa deu mais um passo em sua jornada religiosa ao passar pelo batismo nas águas em um culto comandado pelo empresário e ex-candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. A cerimônia, que reuniu dezenas de fiéis, mesclou ensinamentos bíblicos e palestras motivacionais.

Em vídeo divulgado no Instagram de Marçal, a musa fitness declarou que estava participando do "batizado do arrependimento". Durante o evento, o líder religioso fez uma leitura bíblica sobre o ritual e apresentou o "método IP", um congresso criado por ele com o objetivo de ajudar os participantes a "clarificar propósito e prosperar em todas as áreas da vida" . O curso, que dura dois dias e inclui palestras e atividades, tem um custo aproximado de R$ 20 mil.

















Busca por intimidade com Deus

Recentemente, Gracyanne havia confirmado sua conversão ao evangelismo após ser vista na Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC), igreja liderada pelo pastor Silas Malafaia, no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Na ocasião, Malafaia criticou o vazamento de imagens da artista durante sua conversão pública, afirmando que a exposição poderia afastá-la da congregação.

Gracyanne, no entanto, se manifestou sobre as declarações do pastor, esclarecendo: "Jamais falaria sobre não ir a um culto ou igreja. Estou procurando intimidade, buscando a palavra, proximidade com Deus. Não é sobre o homem. É muito maior que isso".