Reprodução Instagram - 13.6.2025 Genevieve Chenneour

Genevieve Chenneour, de 27 anos, protagonizou uma situação inusitada. A atriz, conhecida pela atuação no célebre seriado "Bridgerton", da Netflix, quase teve o celular roubado. As gravações de uma câmera de segurança mostraram ela reagindo à tentativa de assalto.

O momento ocorreu em Londres. Enquanto parecia distraída, foi surpreendida por um homem que tentou levar seu telefone. No entanto, ao notar a movimentação, ela agiu rapidamente: correu atrás do suspeito, recuperou o aparelho e ainda o usou para atingir o ladrão.





Todo o episódio foi registrada em vídeo. O rapaz teve a prisão preventiva declarada. A sentença deve ocorrer no dia 17 de junho, no Tribunal da Coroa de Isleworth.

“Foi nesse momento que algo tomou conta de mim e a luta física se tornou uma questão de vida ou morte na minha mente. Que loucura, assistir ao início desta filmagem me dá arrepios”, escreveu ela na web.

Veja o vídeo:





Entenda

Embora as imagens tenham vindo a público nesta quinta-feira (12), o crime aconteceu em fevereiro e só agora foi divulgado em razão do julgamento do acusado.

A artista ainda comentou o episódio e revelou que o cachorro dela também lida com o trauma da situação. "Ele não esperava que eu me defendesse, mas eu me defendi. Até meu cachorro ficou traumatizado - agora, se alguém me toca, ele entra em pânico e tenta me proteger", contou ao "Daily Mail".