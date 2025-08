Reprodução Instagram @mauriciosilveiraoficial Mauricio Silveira

Conhecido pela trajetória em telenovelas da Rede Globo e Record TV, o ator Mauricio Silveira, que morreu neste sábado (2), aos 48 anos, colecionou amigos da classe artística nos trabalhos que realizou na frente e atrás das câmeras.



Neste domingo (3), após a família anunciar o falecimento, famosos vieram a público lamentar a morte do intérprete, conhecido pela atuação em obras como "Insensato Coração", "Cobras e Lagartos", "Reis" e "Balacobaco".

"Que sentimento desolador. Sem palavras. Maurício sempre iluminando nossos corações num caminho tão lindo, tão sensível, tão amoroso. Que esse querido seja recebido com o triplo de amor que ele emanava.

Descansa tranquilo, meu amigo. Um pedaço do nosso coração está com você", começou Rodrigo Pandolfo, visto em tramas como "Verdades Secretas" e "Minha Mãe É Uma Peça".

"Meu profundo sentimento… Vá em paz meu irmão", comentou o ator Rafael Zulu, famoso por folhetins globais e séries humorísticas. "Meus sentimentos. Descanse em paz guerreiro. Sentiremos saudades", completou o também intérprete Guilherme Trajano.

"Meus sentimentos aos familiares! Que descanse em paz! Um cara de muita sensibilidade! Tive a sorte de trabalhar junto no teatro”, escreveu o artista Erik Marmo. “Meu Deus, que tristeza. Meus sentimentos a toda família e amigos”, completou o cantor Beni Falcone.

"Meu Deus amigo. Eu não acredito, tanta vida para viver! Meus sentimentos aos familiares", prosseguiu a atriz, produtora e palestrante Mariane Feil. "Descanse em paz, amigo", declarou Diego Grossi, que já participou de vários realities brasileiros, como "Big Brother Brasil 2014", "Power Couple Brasil 3" e "A Fazenda 11".

Saiba mais

A causa da morte não foi divulgada, mas o artista vinha enfrentando complicações após uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino. Fãs e familiares, inclusive, estavam se reunindo virtualmente em uma corrente de orações pela sua recuperação.

Fora sua atuação nas artes cênicas, Mauricio também se destacou como escritor e diretor. Foi responsável por projetos como "Interseção", "Eu Matei Nelson Rodrigues" e "Pasolini no Deserto da Alma". Também ocupou o cargo de CEO da "MS Produções", uma oficina voltada para o teatro e o audiovisual.