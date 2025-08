Reprodução/Internet Mauricio Silveira tem quadro agravado e precisa de sangue com urgência

O ator Mauricio Silveira, que trabalhou em tramas da Globo e Record, apresentou piora no quadro clínico e está em coma induzido após uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino. A informação foi divulgada pela família do artista, que usou as redes sociais para pedir com urgência a doação de sangue.

O artista está internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, no Rio de Janeiro. Em vídeo publicado na noite de quinta-feira (31), a atriz Alexandra Xavier, amiga de Mauricio Silveira, reforçou o apelo e compartilhou detalhes sobre a situação.

“Então, gente, infelizmente, no dia de hoje (31), o Mauricio teve uma piora e ele tá precisando de doação de sangue por urgência. Qualquer tipo sanguíneo é válido, tá?”, declarou. Ela pediu também que o vídeo fosse compartilhado por quem não puder doar.

"Doação para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. Paciente: Maurício da Silveira Ferreira. Qualquer tipo de sangue é válido. Hemorio. Rua Frei Caneca, 8 - Centro - Rio de Janeiro. Das 7:00 às 18:00 (segunda a domingo)", comunicou.

A família também detalhou os requisitos para a doação. "Estar saudável; ter idade entre 16 e 69 anos; pesar mais de 50kg; ter repousado na noite anterior; não estar em jejum (evitar apenas alimentos gordurosos 4 horas antes da doação). Os doadores podem receber atestado médico para o trabalho", informou.

Relembre o caso

Segundo a nota divulgada pela família, o ator passou por uma cirurgia inicial para a retirada do tumor, mas sofreu complicações no pós-operatório, necessitando de uma nova intervenção. Para controlar uma infecção, os médicos optaram por mantê-lo em coma induzido.

"Pedimos que continuem enviando orações, pensamentos positivos e amor ao Mauricio, alguém que, por meio de suas palavras e atitudes, sempre espalha luz por onde passa" , dizia o comunicado.