Os cantores Liam e Noel Gallagher subiram juntos ao palco pela primeira vez em 16 anos na noite desta sexta-feira (4), no Principality Stadium, em Cardiff. A apresentação marcou o início oficial da aguardada turnê de reunião do Oasis.

O reencontro, que encerra uma das maiores rivalidades da história da música, emocionou os mais de 75 mil presentes. Os irmãos entraram no palco de mãos dadas, sob aplausos ensurdecedores. " Manchester vibes in the area " (" A vibe de Manchester na área "), disse Liam antes de iniciar o show com a música " Hello ".

A apresentação seguiu com clássicos como " Acquiesce ", " Morning Glory " e " Some Might Say ". Em determinado momento, Noel emocionou-se durante a performance de " Half The World Away " e chegou a interromper brevemente a música.

Durante " Live Forever ", imagens da família Gallagher e da casa onde cresceram em Manchester foram exibidas no telão. O show foi encerrado com " Rock n Roll Star ", " Wonderwall " e " Champagne Supernova ". "Thanks for putting up with us over the years. We're hard work. We get it" (" Obrigado por terem estado conosco por todos esses anos. Nós trabalhamos muito duro e nós conseguimos "), declarou Liam, emocionado.

A noite também teve homenagens. A banda e o público prestaram tributo ao jogador português Diogo Jota, morto em um acidente de carro no dia anterior. Uma camisa do Liverpool com o número 20 apareceu no telão enquanto " Live Forever " era cantada. A banda de abertura Cast dedicou a canção " Walkaway " ao atleta.

Celebridades como Danny Dyer, Vernon Kay e Rob Brydon estavam na plateia. Família e amigos dos irmãos Gallagher também compareceram, entre eles a ex-esposa de Noel, Meg Mathews, e a filha Anais.

Turnê segue por Europa com 41 shows esgotados

Ao todo, são 41 shows programados pela Europa, com 900 mil ingressos vendidos. As próximas apresentações acontecem em Manchester, Londres, Edimburgo e Dublin.

Antes da apresentação em Cardiff, drones iluminaram o céu com a palavra " OASIS ", antecipando o clima de celebração. Os ingressos, que deveriam começar a partir de £ 74,25 (R$ 549 na cotação atual da libra esterlina), chegaram a custar centenas de libras em plataformas de revenda.