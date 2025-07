Reprodução Instagram Arlindo Cruz e Babi Cruz

Arlindo Cruz, de 66 anos, deixou de responder aos estímulos como fazia antes. É o que diz a esposa do cantor e compositor, Babi Cruz, na biografia “O Sambista Perfeito”, escrita por Marcos Salles.

“Tivemos momentos lindos dele segurando copo, segurando biscoito… Hoje não temos mais isso do Arlindo. Hoje ele está bem dentro do mundinho dele, do universo dele. Bem distante”, diz ela em um dos trechos.

Atual estado de saúde

Neste mês, o sambista foi diagnosticado com uma bactéria resistente, após ter sido internado para tratar uma pneumonia. Ele segue sob supervisão médica em um hospital particular na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.





Arlindo está na instituição desde o dia 25 de março. Nesse período de tempo, ele chegou a ter uma previsão de alta. No entanto, uma leve piora no quadro de saúde dele impediu que ele retornasse à casa.

Relembre

Arlindo Cruz sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) em 2017, chegando a ficar um ano e três meses internado. Ele já foi internado várias vezes e passou por diversas cirurgias, tendo o apoio da família e recebendo homanagens dos fãs nas redes sociais.