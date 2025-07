Reprodução/redes sociais Romário realizou um procedimento capilar

O ex-jogador da seleção brasileira e atual senador Romário, de 59 anos, se submeteu a um transplante capilar. Em sua página pessoal, o político compartilhou parte do resultado do procedimento estético.

No texto, Romário elogiou os profissionais responsáveis pelo procedimento.



“Esses dois são os mais ‘brabos’ do transplante capilar” , escreveu ele nos stories do Instagram. A legenda acompanhava uma foto ao lado da dupla responsável pela operação.





Segundo a médica que realizou o transplante, foi utilizada uma técnica onde o pós-operatório é menos visível.

Reprodução/redes sociais Romário faz transplante capilar





“A técnica Long Hair FUE é um avanço recente no transplante capilar, em que nenhuma região do couro cabeludo precisa ser raspada, o que possibilita uma recuperação mais rápida e um pós-operatório discreto, além da visualização imediata de uma prévia do resultado ao implantar os fios longos” , explicaram na legenda compartilhada.

Romário atualmente atua como senador pelo Rio de Janeiro e também administra o clube de futebol carioca América, na qual tem se dedicado bastante.

De craque a apaixonado

Atualmente, o ex-jogador namora a estudante Alycia Gomes. Os dois estão juntos desde setembro do ano passado. O relacionamento é bem discreto, mas Romário costuma aparecer em registros compartilhados na internet pela namorada.

O senador curte fotos, faz poucos comentários, mas já parabenizou a mãe da jovem pelo aniversário: “Parabéns, sogrinha".

A estudante completou 22 anos em janeiro, e Romário organizou uma grande festa em sua mansão, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o ex-craque fez uma declaração apaixonada.



"Parabéns, baby. Paz, felicidade, sabedoria, luz e muita saúde sempre! Você é simplesmente maravilhosa em todos os sentidos" , disse.

O casal foi visto recentemente em clima de muito amor após um jantar no Rio de Janeiro. Eles deixaram o restaurante juntinhos, Romário e Alycia mostraram que o relacionamento só evolui. Os dois se conheceram durante a campanha eleitoral do senador.