Instagram/@ romariofaria Romário se emociona em formatura da filha





O ex-jogador e atual senador Romário compartilhou com orgulho, nesta segunda-feira (16), um momento inesquecível de sua família. Sua filha caçula, Ivy , de 19 anos, que tem síndrome de Down, concluiu o ensino médio e emocionou a todos com um discurso inspirador durante a cerimônia de formatura.

"Hoje é um dia muito especial para mim, um sonho que cultivo há muito tempo. Se estou aqui, é porque superei desafios. Quando entrei na escola, muitos duvidaram que eu chegaria até aqui. Mas minha vontade de aprender e minha força me fizeram seguir em frente. A síndrome de Down nunca me impediu de lutar e conquistar meu espaço. Sou muito grata às pessoas que me ajudaram a chegar até aqui", declarou Ivy, que agora se prepara para ingressar na faculdade de Artes Cênicas.





Ivy é fruto do relacionamento de Romário com a farmacêutica Isabella Bittencourt. No Instagram, o senador compartilhou um vídeo da filha discursando e escreveu:

"Discurso de formatura da minha princesa!! Mais uma etapa concluída com sucesso. Hoje ela se forma no ensino médio e começa uma nova jornada na faculdade. QUE ORGULHO de você, minha filha! Rumo às Artes Cênicas!".