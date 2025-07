Reprodução: Instagram Rafa Kalimann

Rafa Kalimann, de 32 anos, veio a público, na última segunda-feira (28), mostrar seu descontentamento com as críticas que recebeu recentemente, após um episódio que dividiu opiniões em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook e X, antigo Twitter.



No último domingo (27), a vice-campeã do "Big Brother Brasil 2020" e o namorado, o cantor Nattan, surpreenderam o público ao revelar que desembolsaram cerca de R$ 10 mil para comprar livros decorativos.





"Se estivessem lendo algum livro não estariam me perturbando até por isso e saberiam que existem livros de catálogos, arte, moda e culinária para decorar e eu gasto meu dinheiro do jeitinho que eu estiver a fim, principalmente com minha casa! Auge essa", começou ela na rede social de Elon Musk.

"E quem quiser dicas de leitura tem muitas nos meus destaques do Instagram e de vários autores brasileiros ótimos, livros de leitura que li e indico. Ai vocês vão se ocupar com algo útil que só faz bem", acrescentou a influenciadora.

Em seguida, Kalimann pediu para que parassem de criticá-la, tirando situações de contexto e contribuindo para mais ataques virtuais. "Agora parem de me encher ou tirar coisas da minha vida de contexto, porque eu não estou mais afim de ficar aguentando ofensa gratuita calada como vem sendo há anos. É a última coisa que preciso nesse momento da minha vida", concluiu.

Atriz

Desde que saiu do "Big Brother Brasil 2020", coroada como vice-campeã, Rafa tem se dedicado às artes cênicas. Ela defendeu a vilã Jéssica em "Família é Tudo". Atualmente, pode ser vista no seriado sertanejo "Rensga Hits", do Globoplay.